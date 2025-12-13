Ndjantou et sa fierté de marquer son premier but avec le PSG

Titulaire ce samedi soir lors de la victoire du PSG contre Metz dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1, Quentin Ndjantou n’a pas caché sa fierté d’avoir inscrit son premier but en professionnel.

Depuis plusieurs semaines, Quentin Ndjantou a intégré la rotation de l’équipe première du PSG. Le titi parisien a joué treize matches avec le club de la capitale et a ouvert son compteur but ce soir sur la pelouse de Metz lors de la victoire du PSG dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1 (2-3). Clin d’œil du destin, c’est un autre titi parisien qui lui a fait la passe décisive, Ibrahim Mbaye. Pour PSG TV, Quentin Ndjantou est revenu sur son premier but avec les Rouge & Bleu.

« Je suis très content de mon match »

« Mon premier but en professionnel ? C’est une grande fierté. Je suis très content d’avoir mis ce but. Je remercie mes coéquipiers, dont Ibrahim Mbaye pour la passe décisive. Aujourd’hui je suis très content, on a gagné ce match, il n’y a rien de mieux. La passe d’Ibrahim ? Il me l’a bien rendu, je suis très content de son match, de mon match, et de la prestation collective. Aujourd’hui on a fait preuve de caractère, malgré les nombreux assauts de cette équipe de Metz. On a été très bons et très forts ensemble. C’est une victoire collective. »