Quentin Ndjantou
Image : PSG.fr

Ndjantou et sa fierté de marquer son premier but avec le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 décembre 2025

Titulaire ce samedi soir lors de la victoire du PSG contre Metz dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1, Quentin Ndjantou n’a pas caché sa fierté d’avoir inscrit son premier but en professionnel.

Depuis plusieurs semaines, Quentin Ndjantou a intégré la rotation de l’équipe première du PSG. Le titi parisien a joué treize matches avec le club de la capitale et a ouvert son compteur but ce soir sur la pelouse de Metz lors de la victoire du PSG dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1 (2-3). Clin d’œil du destin, c’est un autre titi parisien qui lui a fait la passe décisive, Ibrahim Mbaye. Pour PSG TV, Quentin Ndjantou est revenu sur son premier but avec les Rouge & Bleu. 

FC Metz / PSG – Les notes des joueurs parisiens
canalsupporters.com

« Je suis très content de mon match »

« Mon premier but en professionnel ? C’est une grande fierté. Je suis très content d’avoir mis ce but. Je remercie mes coéquipiers, dont Ibrahim Mbaye pour la passe décisive. Aujourd’hui je suis très content, on a gagné ce match, il n’y a rien de mieux. La passe d’Ibrahim ? Il me l’a bien rendu, je suis très content de son match, de mon match, et de la prestation collective. Aujourd’hui on a fait preuve de caractère, malgré les nombreux assauts de cette équipe de Metz. On a été très bons et très forts ensemble. C’est une victoire collective. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 décembre 2025

Articles similaires

PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

14 décembre 2025
Luis Enrique Conf Metz

Enrique : « Quentin, ça a été la surprise de la saison »

13 décembre 2025
Flamengo

Le PSG connaît son adversaire pour la finale de la Coupe Intercontinentale

13 décembre 2025
PSG Joie

FC Metz / PSG – Les notes des joueurs parisiens

13 décembre 2025
Bouton retour en haut de la page