Ndjantou : « J’ai essayé de redonner la confiance que le coach m’avait donnée »

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Tottenham dans un match fou (5-3). Quentin Ndjantou était titulaire et a tenté d’apporter sa pierre à l’édifice.

Ce mercredi soir, Luis Enrique avait décidé de titulariser Quentin Ndjantou en pointe contre Tottenham lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le titi parisien a tenté de proposer des solutions à ses partenaires mais a eu du mal face à une défense très basse des Spurs. Au micro de Canal Plus, Quentin Ndjantou est revenu sur sa titularisation lors de la victoire du PSG contre Tottenham (5-3).

« Ça montre que le coach voit mes efforts à l’entraînement »

« Surpris d’être titulaire ce soir ? Non, franchement, je n’étais pas surpris mais j’avais hâte de commencer ce match. Surtout, ça montre que le coach voit mes efforts à l’entraînement. C’est sûr que je suis très content d’avoir commencé ce match. Sur le terrain, j’ai essayé de redonner la confiance que le coach m’avait donnée, tout simplement. Commencer en pointe, une surprise ? J’ai toujours évolué à ce poste-là. C’est le poste où j’ai commencé le foot. Donc pour moi, ce n’était pas une nouveauté. J’ai retrouvé ce poste aujourd’hui, c’est sûr que je suis très content parce que je sais que je suis un joueur polyvalent. Le coach a utilisé ça pour me faire marcher dans cette équipe. »