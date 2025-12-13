Ndjantou : « Je suis très content d’avoir marqué ce but »

Ce samedi soir, le PSG affrontait Metz dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Dans un match animé, le club de la capitale s’est imposé (2-3) et reprend provisoirement la tête du championnat.

Pour le compte de la seizième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Metz. Dans un match durant lequel Luis Enrique avait effectué un large turnover, le club de la capitale s’est imposé dans la douleur (2-3). Titulaire, Quentin Ndjantou a marqué le premier but de sa carrière avec les Rouge & Bleu. Au micro de Ligue 1 +, le titi est revenu sur ce premier but.

« Je remercie encore le coach de m’avoir fait confiance aujourd’hui »

« Je suis très content déjà. Très content de la victoire. On a gagné, collectivement on a été bons. On a su bien défendre malgré les attaques de Metz. C’était un match très compliqué mais on a su remporter ce match. On a fait preuve de caractère. Je suis très content d’avoir marqué ce but. C’est sûr que je suis très content, déjà d’être sur le terrain, de jouer. Je suis très content. Je remercie encore le coach de m’avoir fait confiance aujourd’hui.«