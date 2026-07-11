Ndjantou : « La Champions League ? Petit, je rêvais de ça, aujourd’hui, je touche cette coupe »

Quentin Ndjantou a été lancé par Luis Enrique cette saison. Le jeune titi du PSG avait réussi à se faire une place dans la rotation avant de manquer la deuxième partie de saison en raison d’une blessure. Il a évoqué sa première saison au PSG et notamment la victoire en Ligue des champions.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique n’hésite pas à lancer des jeunes du centre de formation avec l’équipe première. Lors de l’exercice 2025-2026, ça a encore été le cas avec David Boly, Noah Nsoki, Pierre Mounguengue, Mathis Jangeal ou bien encore Quentin Ndjantou. Ce dernier a été le titi le plus utilisé avec quinze apparitions avec les pros (un but et deux passes décisives), dont trois en Ligue des champions. Il a malheureusement vu sa première saison en professionnel s’arrêter à la fin de l’année 2025 avec une blessure à l’ischio-jambier droit. Opéré en début d’année 2026, il n’a pas joué lors de la deuxième partie de saison, lui qui a fait son retour dans le groupe pour la finale de la Ligue des champions remportée par les Rouge & Bleu contre Arsenal (1-1, . Dans une interview accordée à Onze Mondial dans son dernier numéro, le titi du PSG est revenu sur cette sensation de remporter la Champions League.

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« C’était vraiment incroyable »

« Je suis resté le même et j’ai très bien appréhendé cette blessure. Après, ma convocation pour la finale de la Ligue des champions a toutefois été spéciale. On me l’a dit après une séance d’entraînement. Je suis parti à Budapest avec le groupe, j’ai profité, j’étais concentré avec mes coéquipiers. Puis la victoire, c’était quelque chose d’exceptionnel. Petit, je rêvais de ça, aujourd’hui, je touche cette coupe. C’était vraiment incroyable. C’est vrai que mon palmarès commence à se garnir. Ça fait plaisir, mais ça donne envie d’en avoir plus. Quand je vois tous les joueurs avec lesquels je joue, qui ont de nombreux trophées, j’ai aussi envie de viser ça. »









