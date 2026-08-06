Ndjantou : « On va se servir de ce match pour monter en puissance »

Pour son premier match de préparation, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Majorque (0-3). Cette rencontre a notamment permis à Quentin Ndjantou de retrouver la compétition, une première depuis le mois de décembre.

Le PSG a poursuivi sa préparation en vue de la saison 2026-2027 avec un premier match amical disputé ce mercredi soir. Opposés à Majorque, les Rouge & Bleu se sont lourdement inclinés (0-3). Mais l’essentiel était ailleurs, comme l’a rappelé Luis Enrique après la rencontre. Ce match a aussi permis à Quentin Ndjantou de retrouver de bonnes sensations.

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Le Titi de 19 ans a retrouvé les terrains pour la première fois depuis sa grave blessure aux ischio-jambiers contractée en décembre dernier. Un moment attendu par le jeune Parisien, comme il l’a confié à PSG TV après le match : « Je suis très content de retrouver mes coéquipiers sur le terrain, ça faisait très longtemps. Les sensations reviennent, c’est le cas aussi pour le groupe. C’était un bon premier match malgré la défaite, on va avancer petit à petit. Pour moi, c’était important de reprendre directement avec le groupe en début de saison. On a très bien travaillé avec le staff médical pour que j’arrive prêt à la reprise. C’était un premier match un peu difficile, mais on ne garde que le positif. C’était un premier match, et on va se servir de ça pour monter en puissance. »