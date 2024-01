Prêté au SC Braga jusqu’à la fin de la saison, le milieu du PSG, Cher Ndour, aura l’occasion d’accumuler du temps de jeu avant de revenir à Paris l’été prochain.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, le PSG doit encore gérer quelques dossiers. Et en attendant le dénouement pour Hugo Ekitike, le board parisien a réussi à conclure le départ de Cher Ndour. En manque de temps de jeu au PSG, l’international Espoir italien a été prêté sans option au SC Braga cet hiver et reviendra chez les Rouge & Bleu à l’issue de son prêt de six mois.

« Je veux améliorer mes performances individuelles »

L’occasion parfaite pour le milieu de 19 ans d’accumuler du temps de jeu, lui qui a seulement disputé 4 matches avec le PSG (115 minutes). Via le site officiel du club portugais, Cher Ndour a partagé sa joie et a hâte de jouer avec sa nouvelle formation, actuellement 4e du championnat : « Je suis très heureux et motivé. Je suis arrivé dans un grand club, avec une grande structure et qui investit beaucoup dans la formation. J’avais besoin de minutes et je pense que le SC Braga est le club idéal pour moi. Je connais le championnat et le SC Braga est une équipe qui joue bien au football, qui a un bon style de jeu et je pense que ce sera très bon pour moi. Je suis très compétitif et je veux toujours gagner chaque match. J’espère aider l’équipe à gagner des matches, faire le maximum en championnat et en Europa League. Je veux améliorer mes performances individuelles et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je donnerai tout pour ce maillot. Vous pouvez toujours compter sur moi sur le terrain. » Pour rappel, Cher Ndour est lié au PSG jusqu’en juin 2028 et portera le numéro 10 à Braga.