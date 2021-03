Né à Oullins, Turpin peut-il arbitrer le OL-PSG ?

Clément Turpin arbitrera l’important Lyon-PSG dimanche, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, au Groupama Stadium de Décines. C’est à dire à une vingtaine de kilomètres de son lieu de naissance, Oullins. Faut-il voir un problème ? C’est le journal lyonnais Le Progrès qui se demande si cela peut générer une polémique. “Ce choix ne devrait pas laisser indifférent”, lit-on. D’autant plus que deux fois Clément Turpin a arbitré des OL-PSG et deux fois Lyon a gagné 2-1, en janvier 2018 et février 2019 (avec une colère de Thomas Tuchel à son encontre). D’autant plus que Clément Turpin a pris sa première licence de footballeur à Sainte-Foy-lès-Lyon. De quoi craindre un favoritisme même si c’est en Bourgogne que l’arbitre a fait sa vie. Dimanche, l’arbitre international sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore. Florent Batta sera le quatrième arbitre. Éric Wattelier et Bruno Coué officieront au VAR.