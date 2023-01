À l’instar de l’équipe masculine, les Féminines du PSG ont pour objectif de conserver leurs jeunes du centre de formation. Et prochainement, l’avenir de Laurina Fazer sera au centre des attentions.

Qualifiées pour les quarts de finale de Ligue des champions et en tête du championnat devant l’Olympique Lyonnais, les Féminines du PSG ont bien négocié leur première partie de saison, même si le jeu proposé par l’équipe de Gérard Prêcheur laisse grandement à désirer. Ainsi, le club parisien compte se renforcer cet hiver mais travaille également pour conserver ses meilleurs éléments. En fin de contrat en juin prochain, la jeune Laurina Fazer (19 ans) devra éclaircir son avenir dans les semaines à venir.

Des gros européens veulent saisir l’opportunité

Devenue une titulaire en force dans le milieu de terrain des Rouge & Bleu, Laurina Fazer n’est pas encore fixée sur son avenir, comme le rapporte L’Equipe. Alors que les discussions pour une prolongation de contrat de trois ans étaient bien parties, « les négociations entre les représentants de la néo-internationale française et la direction du club de la capitale tournent désormais au ralenti. » Mais les échanges ne sont pas rompus. Et certains gros clubs européens espèrent profiter de ce flou pour se saisir de cette belle opportunité. De son côté, le PSG espère conserver la Titi surtout que de nombreux changements pourraient avoir lieu dans les mois à venir au milieu de terrain. En effet, Kheira Hamraoui arrive en fin de contrat tandis que l’avenir de Grace Geyoro, sous contrat jusqu’en 2024 et dans le viseur de Chelsea l’été dernier, est toujours incertain, d’après L’Equipe.