Négociations avancées entre Upamecano et le Bayern pour une prolongation?

En fin de contrat avec le Bayern Munich le 30 juin, Dayot Upamecano attise les convoitises du PSG et du Real. Mais il serait proche de prolonger avec le club allemand.

Ces dernières semaines, le nom de Dayot Upamecano a été associé au PSG. Le club de la capitale s’intéresserait à l’international français uniquement si ce dernier décide de ne pas prolonger son contrat, lui qui arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich le 30 juin 2026. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier puisque le Real Madrid souhaite aussi s’offrir ses services alors que le Bayern espère toujours le convaincre de prolonger.

Il voudrait continuer à travailler avec Vincent Kompany

Ce mardi, Christian Falk, journaliste allemand spécialiste du Bayern Munich, indique que le club allemand est confiant quant à une prolongation de contrat de son défenseur central, comme plusieurs membres du club l’ont expliqué, malgré les intérêts du PSG et du Real Madrid à son égard. Les dirigeants bavarois estiment que ce dossier n’est pas une question d’argent et que Dayot Upamecano, qui se sent bien en Bavière, aimerait poursuivre l’aventure avec Vincent Kompany, coach avec qui il entretient une très bonne relation. De son côté, la BBC estime que Dayot Upamecano et le Bayern Munich sont en pourparlers avancés pour une prolongation de contrat. S’il arrive à le prolonger, le Bayern compte tout de même se renforcer en défense centrale, estimant qu’il manque de profondeur à ce poste. Il pisterait Ibrahima Konaté (Liverpool) et Marc Guehi (Crystal Palace), conclut Christian Falk.