C’est le sujet qui fait parler en France et à l’international dans le monde du sport, l’avenir de Kylian Mbappé. L’international tricolore est extrêmement convoité par le Real Madrid pour venir libre dès cet été et au PSG on souhaite ardemment le conserver au moins une à deux saisons de plus. Les échos se contredisent en fonction des médias et de leur proximité avec les clubs en question. Dans son podcast « Here We Go », le journaliste Fabrizio Romano a amené des éclaircissements sur ce dossier si épineux.

En effet pour le spécialiste mercato, Kylian Mbappé « est sincère dans ses propos lorsqu’il dit qu’il doit discuter avec sa famille ». Celui-ci révèle que sa famille est très importante dans son futur et dans ses prochaines décisions. Que ce soit sa mère, les gens qui sont autour de lui ou même son avocate, Delphine Verheyde. Côté Real Madrid, le journaliste assure que le joueur n’a rien signé mais le contrat est prêt. Du point de vue de la capitale espagnole, on serait « optimiste, confiants, prêt et convaincu » que le joueur parisien va signer ce contrat avec le Real Madrid.

Le PSG ferait de son mieux pour convaincre Mbappé de prolonger, et serait « prêt à accepter qu’il signe un contrat court d’1 ou 2 ans » mais une chose est sûre : Les Rouge & Bleu veulent qu’il reste. Peu importe la longueur du contrat, les dirigeants parisiens souhaitent que le joueur poursuive son aventure à Paris ! Les négociations seraient toujours en cours entre le PSG et l’international français toujours selon Fabrizio Romano.