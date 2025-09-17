Nene : « Je me suis éclaté lors du parcours européens du PSG »

Joueur du PSG de 2010 à 2013, Nene continue de suivre le club de la capitale. Le joueur brésilien s’est réjoui de la victoire des Rouge & Bleu en Ligue des champions.

À 44 ans, Nene joue encore en D1 Brésilienne avec l’EC Juventude, Nene suit toujours avec attention le PSG, club pour lequel il a joué pendant deux ans et demi (2010-janvier 2013) et marqué 48 buts et délivré 35 passes décisives en 112 matches. Le 31 mai dernier, le PSG a soulevé pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Une joie pour les joueurs, le club, les supporters, mais également Nene, qui s’est éclaté devant le parcours européen des Rouge & Bleu la saison dernière.

« Les supporters méritaient ça »

« Avez-vous suivi le parcours du PSG en Ligue des champions ? Bien sûr. Je me suis éclaté. Les supporters méritaient ça. La Ligue des champions, c’est particulier. Le PSG reste un club jeune, comparé à d’autres qui ont cinquante ans de plus. C’était un processus long, mais, chaque année, ils ont pris un peu d’expérience. Quand tu vois la finale (5-0 face à l’Inter Milan), la manière, tu te dis : « Putain, ça valait la peine d’attendre. » C’était magnifique, presque facile », lance Nene dans une interview accordée à L’Equipe. Il a aussi évoqué la connexion du groupe du PSG. « Qu’est-ce qui vous a plu dans cette équipe ? La connexion entre le groupe, le coach, les supporters, tous tiraient dans le même sens comme s’ils étaient une seule personne. Ça n’a pas toujours été le cas. On en parlait entre anciens, on était tous derrière eux. Très content pour Nasser, pour les gens là-bas depuis mon époque. »

« Doué, j’ai adoré sa tranquillité, sa manière d’être »

Nene est également revenu sur son départ du PSG, il y a douze ans. « Une blessure, pourquoi ? Non, non. C’était une décision partagée. À l’époque, Leonardo et la direction voulaient attendre (pour sa prolongation). Tout était nouveau, on découvrait. On me dit : « Tu es parti trop tôt. » C’était le moment. Moi, je ne voulais pas attendre par rapport à ce que j’avais fait (21 buts en 2011-2012, co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Olivier Giroud). J’étais impatient parce que j’étais compétitif. Avec le recul, peut-être que je serais resté. Mais je n’en garde rien de mauvais. » Nene a enfin évoqué les individualités qui l’avait marqué la saison dernière au PSG. « Le coach, qui a réussi à dérouler son style à 100 %. Ceux qui faisaient la différence. Doué, j’ai adoré sa tranquillité, sa manière d’être. Comme s’il jouait dans la rue, comme un Brésilien. Une révélation. Dembélé, avant, il faisait une chose bien, une moins bien, là, il ne faisait que du bien ! Marquinhos, je n’en parle même pas. Il les a faits tous se sentir importants, c’est très rare. »