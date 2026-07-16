Netflix a abandonné la docu-série sur le PSG, un autre diffuseur attendu

Annoncée par Nasser al-Khelaïfi il y a un an, la docu-série sur le doublé historique du PSG en Ligue des champions a été abandonnée par Netflix. Un autre diffuseur est attendu pour reprendre le projet.

Après la première Ligue des champions remportée par le PSG l’été dernier, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, avait annoncé une docu-série retraçant le parcours des Rouge & Bleu dans la reine des compétitions européennes. « Il va y avoir une série documentaire sur le Paris Saint-Germain après la Coupe du monde des clubs. Elle retracera les coulisses des événements et sera visible sur Netflix », avait déclaré le patron parisien.

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Des désaccords avec Netflix

Cependant, un désaccord entre les deux parties a poussé le diffuseur à abandonner ce projet, comme le rapporte L’Équipe. Black Dynamite, la société de production du géant Mediawan a récupéré le projet de la série documentaire pour le PSG. Mais le projet a été retardé à plusieurs reprises et couvre désormais les deux dernières saisons des hommes de Luis Enrique. Cependant, « Netflix, las de ne pas obtenir tous les accès qu’elle souhaitait pour ce documentaire, a décidé de mettre fin au deal », explique le quotidien sportif. Mediawan a récupéré les droits via sa société Black Dynamite et peut donc finaliser le documentaire qui s’appuiera « sur les images déjà mises en boîte et celles que ses équipes ont elles-mêmes tournées au printemps dernier, sur la fin de saison parisienne. » Concernant le nouveau diffuseur, le PSG assure qu’ « aucun deal n’est signé à date » mais que l’accord avec un nouveau diffuseur devrait prochainement être finalisé, conclut L’E.

Le docu-série sur le PSG ne sera finalement pas diffusé sur Netflix ➡️ https://t.co/b7v5YQ6A0L pic.twitter.com/3pXyh7YEgs — L’Équipe (@lequipe) July 16, 2026