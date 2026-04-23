Neuer : « Nous pouvons désormais nous pencher sur le PSG »

Dans moins d’une semaine, le PSG disputera sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Et les Bavarois lancent déjà le choc.

La demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (28 avril – 6 mai) est attendue par les observateurs du football. Les deux meilleures équipes d’Europe vont s’affronter dans une double confrontation alléchante pour tenter de se qualifier pour la finale de la C1 à Budapest le 30 mai prochain. Mais en attendant, les deux formations ont encore d’autres objectifs.

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« Ce sera un défi difficile, mais nous sommes prêts »

Après avoir officiellement validé son titre de champion d’Allemagne le week-end dernier, le Bayern Munich était opposé au Bayer Leverkusen ce mercredi en demi-finale de la Coupe d’Allemagne. Grâce à des buts d’Harry Kane et Luis Diaz, les Bavarois se sont imposés (2-0) et disputeront la finale de la compétition. Après cette victoire, le gardien allemand, Manuel Neuer, a lancé le choc face aux Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par L’Equipe : « Cette victoire est synonyme de soulagement, pas vraiment par rapport au scénario de cette rencontre que nous avons maîtrisée de bout en bout, mais Berlin (lieu de la finale) m’avait manqué. Nous aurions dû marquer beaucoup plus de buts. Nous sommes toujours en course pour le triplé. Nous pouvons désormais nous pencher sur le PSG. Ce sera un défi difficile, mais nous sommes prêts. » Avant son match face au PSG, le Bayern Munich doit disputer une rencontre contre Mayence samedi. L’occasion pour Vincent Kompany de procéder à une large revue d’effectif avant le déplacement à Paris.