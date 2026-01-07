Neuf joueurs du PSG nommés pour la Team Of The Year d’EA Sports FC

Après son année 2025 historique, le PSG a été fortement récompensé. Il devrait bien garnir la Team Of The Year (TOTY) d’EA Sports FC, avec neuf nommés.

Le PSG a été la meilleure équipe de la saison 2024-2025. Le club de la capitale a remporté la Ligue des champions et s’est offert un sextuplé historique lors de l’année 2025. Ses joueurs ont été fortement récompensés lors des cérémonies individuelles. Ils pourraient faire une nouvelle razzia lors de la Team Of The Year (TOTY) d’EA Sports FC. Ce mercredi, le jeu de simulation de football a dévoilé la liste des 86 joueurs masculins nommés pour la TOTY.

Achraf Hakimi absent des nommés

Et dans cette liste, neuf joueurs du PSG sont nommés. Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Joao Neves, Vitinha et Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint Manchester City cet été. À noter l’absence d’Achraf Hakimi, malgré une très grosse saison sous le maillot du PSG (55 matches toutes compétitions confondues, onze buts, quatorze passes décisives). Chez les Féminines, deux joueuses du PSG sont en lice. Olga Carmona, qui a rejoint les Féminines du PSG en provenance du Real Madrid cet été, et Sakina Karchaoui.