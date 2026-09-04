Neves : « Aujourd’hui, c’est un jour spécial et triste pour moi »

Après avoir mené, le PSG s’est finalement incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre Monaco (1-2). Le PSG poursuit son début de saison compliqué en Ligue 1.

Pour son premier match de la saison au Parc des Princes, le PSG s’est incliné contre l’AS Monaco après avoir mené au score lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-2). Titulaire lors de cette rencontre contre les Monégasques, João Neves a joué son 100e match sous le maillot du PSG. Après le revers contre les Monégasques, le milieu de terrain est revenu sur ce mauvais résultat.

« C’était mon 100e match au club. J’aime être ici, je suis très content d’être ici »

« Monaco est une équipe très forte. Aujourd’hui, c’est un jour spécial et triste pour moi. C’était mon 100e match au club. J’aime être ici, je suis très content d’être ici, lance le numéro 87 du PSG au micro de Ligue 1 +. Comme je le dis tout le temps, c’était le meilleur choix de ma vie. Mais aujourd’hui, je ne peux pas être content, parce que pour moi le plus important c’est le collectif. Aujourd’hui, ce n’est pas un jour pour être content. Il y a encore beaucoup de matches à jouer. On va rentrer et démarrer chaque match de la même manière. »