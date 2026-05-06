Neves : « C’est toujours un plaisir de se qualifier en finale »

Après un match où il a réussi à contrôler le Bayern Munich, le PSG s’est qualifié pour une deuxième finale de Ligue des champions. Les Parisiens défendront leur titre à Budapest.

Sur la pelouse de l’Allianz Arena, le PSG est allé chercher sa qualification en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après une demi-finale héroïque défensivement. Les Parisiens, qui ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire, ont réussi à résister aux assauts bavarois même si Harry Kane a redonné un léger espoir en toute fin de match (1-1). Au micro de Canal Plus, Joao Neves a salué la qualification du PSG en finale.

« C’est comme ça que l’on construit une grande équipe »

« Ce qu’il se passe dans le vestiaire ? On fait la fête. C’est toujours un plaisir de se qualifier en finale. On est très fiers de notre chemin, de ce que l’on a fait ici, ce que l’on a fait pendant la Champions League. On fait la fête, je pense que c’est le moment de célébrer, d’être avec notre groupe, notre famille, tout le monde qui nous a aidés pour arriver ici. Plus dur ce soir ou à l’aller ? Jouer contre le Bayern Munich c’est toujours difficile. Ils jouent très bien. C’est une grande équipe. On sait souffrir aussi. Je pense que l’on est prêt pour ce qui arrive. Après un début de saison compliqué, on a toujours pensé que l’on allait revenir au top ? Même avec les blessures que l’on a eues, on a montré que tous les joueurs étaient prêts à jouer, peu importe le nombre de minutes qu’ils ont. C’est comme ça que l’on construit une grande équipe. »