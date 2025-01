Neves : « Homme du match ? Je suis encore plus heureux pour le résultat »

Ce mercredi soir, le PSG recevait Manchester City lors de la septième journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, il s’est offert une magnifique victoire (4-2).

Dans un match vital pour la suite de sa saison européenne, le PSG recevait Manchester City lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré l’enjeu, ce sont les Parisiens qui maîtrisent la rencontre et qui se procurent de belles occasions. Man City joue en contre et se procure deux occasions, bien stoppées par Donnarumma. Au retour des vestiaires, alors qu’il avait encore la maîtrise, le PSG va voir Manchester City marquer deux buts en trois minutes. Deux minutes après le but d’Haaland, Ousmane Dembélé va réduire l’écart. Une réalisation qui va booster le PSG, qui va renverser la situation grâce à Bradley Barcola et Joao Neves. Gonçalo Ramos scellera la victoire dans les arrêts de jeu (4-2). Avec ce succès, les Parisiens se relancent, se plaçant 22e. Au micro de Canal Plus, Joao Neves, énorme au milieu et élu homme du match, est revenu sur ce très beau succès parisien.

« Je suis très heureux pour l’équipe »

« C’est plusieurs émotions partagées. On a dominé en première période. En seconde période, on aurait du mieux revenir. Ils ont un peu pris le contrôle du match et même quand on perdait 2-0, on a réussi à revenir. Je suis très heureux pour l’équipe, c’est le plus important. Qu’est-ce qu’il s’est passé dans la tête pour retourner la situation ? On a toujours eu les mêmes idées, la même philosophie. C’est ça le secret. On est resté concentré sur le prochain ballon, sur chaque action. Cette victoire est importante. Homme du match ? Pour moi, les trophées individuels ce n’est pas important. Je suis vraiment heureux c’est certain, mais je suis encore plus heureux pour le résultat. C’est ça qui me rend le plus heureux. Je peux aller ce soir dormir en étant relâché et heureux. Un résultat important pour le classement ? Oui, on sait qu’il nous reste encore un match, c’est ça le plus important. Dans trois jours, on a aussi un match en Ligue 1, et on est concentré dessus. On va prendre match après match. »