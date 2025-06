Neves : « Je ne me vois pas dans un autre club que le PSG »

Arrivé au PSG l’été dernier, Joao Neves a été l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. L’international portugais se sent bien à Paris et compte y rester longtemps.

Recruté contre 55 millions d’euros au Benfica l’été dernier, Joao Neves s’est très rapidement intégré à l’effectif du PSG. Le milieu de terrain a été un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique (52 matches, cinq buts et neuf passes décisives) et a été l’un des meilleurs joueurs parisiens de l’exercice 2024-2025. Présent en conférence de presse avec la sélection portugaise, le numéro 87 du PSG a évoqué sa première saison parisienne, avant d’encenser son coach.

« Luis Enrique a fait de moi un meilleur joueur »

« Je suis très heureux d’être au PSG. Luis Enrique a fait de moi un meilleur joueur. C’est un grand coach, comme tout le monde le sait. Il y a toujours matière à progresser. Et c’est pourquoi j’ai choisi le PSG. J’aime apprendre, que ce soit en attaque, en défense, avec ou sans le ballon. Grâce à l’aide de mon coach et de mes partenaires, je suis un meilleur joueur. Je ne me vois pas dans un autre club que le PSG. J’essaye de vivre davantage le présent. Je pense que c’est la manière la plus sincère et la plus simple de vivre. »

Joao Neves s’est aussi confié à Free Foot. Le numéro 87 du PSG a évoqué son coach, Luis Enrique. « C’est une personne unique, un entraîneur unique également de mon point de vue. Depuis que je suis arrivé, je pense que je suis un meilleur joueur qu’avant. Il a une meilleure vision du foot, que je partage, et je pense que c’est la meilleure manière de voir le foot. C’est un jeu collectif, un jeu où ce ne sont pas dix joueurs à courir pour un seul, ou neuf pour deux, ou cinq à défendre et six à attaquer. On est onze à défendre et onze à attaquer et personne n’est plus important que les autres. Il n’y a qu’une chose au-dessus de nous, c’est le logo que les joueurs représentent. Quand j’ai entendu l’idée qu’il avait pour le PSG, j’ai senti que c’était moi. »