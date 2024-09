Neves : « Je pense qu’on a joué un très bon football »

Titulaire au milieu de terrain lors de PSG / Rennes, Joao Neves a été une nouvelle fois impressionnant dans la victoire parisienne. L’international portugais a salué la belle copie rendue par son équipe ce soir au Parc des Princes.

Arrivé cet été au PSG en provenance du Benfica, Joao Neves s’est très vite intégré dans son nouvel environnement. Le milieu de terrain brille depuis le début de la saison, lui qui a déjà offert cinq passes décisives à ses coéquipiers. Ce vendredi soir, contre le Stade Rennais, l’international portugais a de nouveau brillé. Métronome du jeu parisien, il a initié pratiquement toutes les occasions parisiennes du soir. Il a aussi été très présent défensivement, se montrant aussi en attaque avec notamment des tentatives de déviation du ballon de la tête sur les corners, lui qui ne mesure qu’un mètre soixante-dix-sept. Au micro de PSG TV, celui qui fêtait ses 20 ans ce vendredi 27 septembre, a tenu à saluer la belle performance de son équipe sur le terrain.

A voir aussi : Barcola : « Quand on joue comme ça, on est inarrêtable »

« Toujours important de gagner, mais la manière est aussi importante »

« C’est toujours important de gagner, mais la manière est aussi importante. Je pense qu’on a joué un très bon football, avec de bonnes idées et c’est pour ça qu’on est le Paris Saint-Germain : on fait de notre mieux chaque jour, à chaque match, pour essayer de gagner. On prépare chaque match de la même façon, avec la même mentalité, qui est toujours de gagner. Peu importe qu’on joue contre Arsenal en Champions League ou en Ligue 1, on veut juste jouer notre jeu et gagner. »