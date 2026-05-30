Neves : « Je suis très content pour le groupe, pour tout ce que l’on a fait cette année »

Le PSG a réalisé le back-to-back en Ligue des champions après avoir battu Arsenal lors de la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3). Joao Neves n’a pas caché sa joie après cette deuxième C1 du PSG.

Titulaire lors de la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre Arsenal ce samedi (1-1, 4 t.a.b à 3), Joao Neves a été l’un des meilleurs parisiens sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. À l’issue de cette finale longue et haletante, le milieu de terrain portugais a évoqué ce back-to-back historique du club de la capitale.

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« Ce groupe est prêt pour tout »

« Je suis très content pour le groupe, pour tout ce que l’on a fait cette année. C’était plus difficile. On était encore champion avant ce match et on devait défendre notre titre. Comme ça, c’est plus difficile. Mais ce groupe est prêt pour tout. Il court, il joue le ballon très bien, lance le numéro 87 du PSG au micro de Canal Plus. On a un gros staff, une bonne direction. Ça nous donne du temps et le jeu pour profiter. Vous avez tout donné sur le terrain, mais on dirait pas que vous êtes fatigués ? Il y a de la fatigue, beaucoup de fatigue. Mais quand tu joues une finale, tu dois tout oublier pour tout donner. C’est ce que l’on a fait et on est contents. Il faut aller en chercher une troisième maintenant ? Oui, je l’espère. »