Depuis le début du mercato, le PSG n’a recruté que Matvey Safonov. Mais il est associé à de nombreux joueurs. Certains dossiers pourraient s’accélérer rapidement.

Le mercato du PSG va-t-il s’accélérer dans les prochains jours ? Même s’il n’a pour l’instant recruté que Matvey Safonov. Mais à l’approche de la reprise de l’entraînement, certains dossiers pourraient s’accélérer. Selon les informations de Ben Jacobs, le club de la capitale espère toujours s’offrir les services de Joao Neves. Le club de la capitale ne compte pas payer les 120 millions d’euros réclamés par le Benfica, mais plutôt 75 millions d’euros. L’international portugais reste une piste prioritaire et c’est l’une des raisons du possible départ de Manuel Ugarte. Le PSG réclamerait 60 millions d’euros pour son numéro 4, mais ni Manchester United ni le Bayern Munich n’ont approché cette somme, explique le journaliste anglais. Au milieu de terrain, le PSG souhaite aussi s’offrir Joshua Kimmich, qui serait en tête de sa liste de cibles.

Tottenham et le Bayern, concurrents les plus sérieux dans le dossier Doué

Pour son attaque, Désiré Doué est une option concrète. Le club de la capitale en aurait fait une priorité, selon Ben Jacobs. Ce dernier indique que les deux concurrents les plus sérieux dans ce dossier pour le PSG se nomment le Bayern Munich et Tottenham. Chelsea pourrait également participer à la course, mais le club londonien n’est pas aussi avancé que les autres clubs. Ben Jacobs conclut en expliquant que le PSG pourrait encore tenter sa chance pour Julian Alvarez. Même si Manchester City ne compte pas se séparer de son international argentin, une offre de 70 millions de livres, soit 81 millions d’euros, pourrait le faire réfléchir.