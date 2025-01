Neves : « Le football pratiqué par le PSG est un football parfait pour moi »

Recruté cet été, Joao Neves s’est immédiatement intégré au onze de Luis Enrique. L’international portugais, tire un bilan positif de sa première partie de saison.

Auteur d’une prestation XXL contre Manchester City mercredi soir (4-2), Joao Neves a démontré tout le talent que les observateurs du football voyaient en lui. Le numéro 87 du PSG, arrivé au sein du club de la capitale l’été dernier, semble ne pas avoir eu de temps d’adaptation, lui qui a été performant dès ses premiers pas sur le terrain. Meilleur passeur de Ligue 1 avec six offrandes, l’international portugais s’est confié à la LFP. Extraits choisis…

Je m’attendais à être aussi décisif en ce début de saison ?

« Non, pas vraiment. Je suis venu ici avec un objectif plus collectif qu’individuel. Je suis ici depuis suffisamment de temps pour comprendre que la manière dont nous jouons est faite pour des milieux comme moi. On nous demande d’être mobiles, de créer des espaces pour les autres. J’arrive donc souvent dans la surface de réparation et j’ai la chance d’avoir des coéquipiers qui savent finaliser. Je pense que c’est un aspect que j’améliore à chaque entraînement. »

Sa passe décisive pour Asensio contre Montpellier

« Ce match était excellent parce que ce furent mes premières minutes au Parc des Princes. Et je ne savais pas que j’avais fait une passe décisive sur les 20-30 premières secondes. C’est seulement quand j’ai repris ma place sur le terrain que je me rends compte que c’était moi. Je ne fais pas attention si je fais la passe décisive ou non. J’ai fait quelques passes décisives, oui, c’est bien, mais ce n’est pas le plus important. »

Le joueur de Ligue 1 qui réussit le plus de passes lorsqu’il est sous pression. Comment fais-tu pour que les adversaires ne te volent pas la balle ?

« Je ne pense pas qu’il y ait un travail spécifique, je regarde surtout où sont mes coéquipiers et comment je dois me situer en fonction d’eux pour que le lien soit le plus simple, et jouer ensuite en une ou deux touches de balle. Tout dépend du match, des adversaires, comment je suis placé, moi et mon coéquipier. Je ne connaissais pas ces statistiques. Je crois que c’est un développement, et je suis très content d’être ici, car le football pratiqué par le PSG est un football parfait pour moi, et c’est celui où j’ai le plus de plaisir à jouer. »

A voir aussi : Joao Neves : « Je vois beaucoup du PSG en moi »

Le bilan de ses premiers mois au PSG

« Je fais un bilan très positif. La façon dont je me suis adapté, dont on s’occupe de moi, je ne peux que remercier les gens car je suis très heureux ici. »