Neves : « Le plus important, c’est que le PSG gagne »

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Salzbourg pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une victoire qui le maintient en vie dans la compétition.

Avec trois défaites en cinq matches de Ligue des champions, le PSG se devait de l’emporter sur la pelouse de Salzbourg pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a dû attendre les quinze dernières minutes pour valider cette domination avec des réalisations de Nuno Mendes et Désiré Doué, alors que Gonçalo Ramos avait ouvert son compteur but cette saison en première mi-temps (0-3). Les Parisiens devront fructifier ce succès contre Manchester City et Stuttgart fin janvier pour se qualifier pour les barrages de la compétition. Au micro de Canal Plus Foot, Joao Neves a souligné le bon match de son équipe.

« Très heureux pour Gonçalo »

« C’est la deuxième fois que l’on gagne cette saison en Ligue des champions. Je me sens bien, je pense que l’on a fait un très bon match. On essaye toujours de faire de notre mieux et d’avoir les trois points comme on l’a fait ce soir. Les attaquants ont marqué, c’est important ? Oui, c’est très bien pour eux, pour nous, pour l’équipe. Que ce soit les attaquants, les milieux ou même les gardiens, qui marquent, le plus important, c’est que le PSG gagne. Différent de jouer avec Gonçalo Ramos ? Je pense que l’on doit s’adapter, que ce soit avec un neuf ou un faux numéro 9. Notre jeu change dans cette situation. Je suis très heureux pour Gonçalo et de prendre les trois points. »