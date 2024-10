Ce mardi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse d’Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré ça, Joao Neves ne veut pas s’alarmer.

Pour son deuxième match européen de la saison, le PSG a été dominé par Arsenal et s’incline logiquement sur la pelouse de l’Emirates Stadium (2-0). Si le PSG a tenté de réagir en seconde période, il n’a pas réussi à se montrer dangereux pour s’offrir un but et faire trembler les Gunners. Titulaire au milieu de terrain ce mardi soir, Joao Neves n’a pas eu son rendement habituel, même s’il aurait pu marquer son premier but sous le maillot du PSG après une déviation sur un corner qui a terminé sa course sur la barre. Présent en zone mixte, l’international portugais ne s’est pas montré inquiet après ce premier revers de la saison.

« Moi et l’équipe, nous sommes très confiants »

« Nous n’avons pas bien débuté le match. En seconde période, nous étions meilleurs, nous avons eu l’occasion de marquer, mais nous ne l’avons pas fait. Pour gagner, il faut marquer, souligne le numéro 87 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. La Ligue des champions, c’est une compétition très dure, mais je pense que le PSG appartient au haut niveau, avec beaucoup de qualités. Nous nous améliorons depuis le début de la saison. Moi et l’équipe, nous sommes très confiants. Nous sommes une très bonne équipe, avec de grandes idées. Nous allons continuer ainsi parce que nous croyons en nous. »