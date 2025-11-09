Neves : « On a tout fait pour remporter la victoire »

En clôture de la douzième journée, le PSG a arraché la victoire sur la pelouse de Lyon grâce à un but de la tête de Joao Neves (2-3). Le PSG reprend ainsi sa place de leader.

Le PSG se déplaçait ce dimanche soir à Lyon en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Le PSG s’est imposé dans un match prolifique en buts avec une réalisation de la tête de Joao Neves en toute fin de match (2-3). Au micro de Ligue 1 +, le héros parisien est revenu sur cette précieuse victoire.

« Je pense que l’on a encore des choses à améliorer »

« Ça a été dur. C’était un match très difficile pour nous. Je pense que l’on a encore des choses à améliorer. Mais on a tout fait pour remporter la victoire et on a gagné et c’est le plus important. Ce type de match, le jeu va toujours vite, les duels sont forts. On était prêt pour ça avant le match. Je pense que l’on a fait presque tout parfait, mais comme je le dis, on a changé à la mi-temps. »