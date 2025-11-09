Joao Neves
Image : PSG.fr

Neves : « On a tout fait pour remporter la victoire »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 novembre 2025

En clôture de la douzième journée, le PSG a arraché la victoire sur la pelouse de Lyon grâce à un but de la tête de Joao Neves (2-3). Le PSG reprend ainsi sa place de leader.

Le PSG se déplaçait ce dimanche soir à Lyon en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Le PSG s’est imposé dans un match prolifique en buts avec une réalisation de la tête de Joao Neves en toute fin de match (2-3). Au micro de Ligue 1 +, le héros parisien est revenu sur cette précieuse victoire. 

« Je pense que l’on a encore des choses à améliorer »

« Ça a été dur. C’était un match très difficile pour nous. Je pense que l’on a encore des choses à améliorer. Mais on a tout fait pour remporter la victoire et on a gagné et c’est le plus important. Ce type de match, le jeu va toujours vite, les duels sont forts. On était prêt pour ça avant le match. Je pense que l’on a fait presque tout parfait, mais comme je le dis, on a changé à la mi-temps. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 novembre 2025

Articles similaires

Lee

Lee : « Très heureux d’avoir joué mon 100e match avec le PSG »

10 novembre 2025
PSG Joie

Lyon / PSG – Les notes des joueurs parisiens

10 novembre 2025
Luis enrique c1

Enrique : « On a tout fait pour gagner ce match »

9 novembre 2025
Lucas Hernandez

Hernandez : « Ce but à la fin du match, ça fait un bien fou »

9 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page