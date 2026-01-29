Neves : « On est triste du match nul et de devoir jouer deux matches de plus »

Le PSG devra passer par les barrages pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. João Neves n’a pas voulu s’alarmer après le nul contre Newcastle (1-1).

Présent dans le top 8 de la Ligue des champions, qui permet de se qualifier directement en huitièmes de finale, depuis le début de la saison, le PSG a perdu sa place dans les huit premiers ce mercredi soir en concédant le nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Newcastle ce mercredi soir (1-1) lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens devront donc jouer les barrages pour se qualifier pour les huitièmes de finale. De retour de blessure ce soir, João Neves estime, en zone mixte dans des propos relayés par L’Equipe, que ce n’est pas une déception cette onzième place.

Comment expliquer que certains joueurs aient affiché un niveau en deçà de leurs standards ?

« Je pense qu’on a fait un gros match, on a très bien joué. À la fin, c’est un match nul mais si on se concentre sur ce qu’on a fait avec le ballon, comme à Lisbonne, on a bien joué. Malheureusement, on fait match nul. »

Une déception de ne pas terminer dans le Top 8 ?

« Ce n’est pas une déception. On est triste du match nul et de devoir jouer deux matches de plus mais on peut utiliser ça pour s’améliorer. La saison dernière, on a joué ces deux matches et ce n’était pas un problème. »

Surpris de la titularisation de Safonov ?

« On a trois grands gardiens. Le coach va choisir le meilleur pour l’équipe. Comme à tous les postes. Le coach a choisi Matvey car il pensait que pour ce match, il était la meilleure option. »

Comment il s’est senti après son retour

« Je suis très fatigué, c’est normal. »

Comment expliquer le manque d’automatismes ?

« Ça arrive… Comme aux postes de gardiens, aux autres postes, il y a de très bons joueurs. On ne veut pas de joueur blessé mais ça arrive…