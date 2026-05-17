Neves : « On veut arriver avec le meilleur PSG à Budapest »

Le PSG s’est incliné contre le Paris FC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 (2-1). À l’issue de la rencontre, Joao Neves est revenu sur ce revers.

Pour son dernier match de la saison en Ligue 1, le PSG affrontait le Paris FC. Dans un match terne, où il avait tout de même ouvert le score par l’intermédiaire de Bradley Barcola, le club de la capitale s’est finalement incliné après avoir encaissé deux buts dans les quinze dernières minutes de la rencontre (2-1). Les Parisiens se projettent désormais sur la finale de la Ligue des champions. Au micro de Ligue 1 +, Joao Neves a évoqué la colère de Luis Enrique à l’issue du match.

« Je n’aime pas perdre les matches comme ça »

« Qu’est-ce que nous a dit le coach ? Je n’ai rien à dire, je n’aime pas perdre les matches comme ça. Je pense qu’il a la bonne attitude pour ces moments parce que l’on a pas fait le match que l’on voulait faire. On n’a pas réussi à faire les choses que l’on fait d’habitude. On va améliorer ces erreurs et on va s’améliorer pour la finale parce que c’est le dernier match de la saison. On veut arriver avec le meilleur PSG à Budapest. Le coach a dit que c’était le pire match depuis son arrivée au PSG ? Je ne suis pas là depuis trois ans, mais peut-être. Il est le meilleur entraîneur que je connais. S’il a dit ça, c’est vrai. Il est très énervé avec nous parce que l’on a pas tout donné, je pense. Il y a des fois où cela ne peut pas arriver. Ousmane ? Je pense qu’il va bien. Je n’ai pas parlé avec lui mais je pense que ce n’est pas grave. Luis Enrique a crié ? Non, il ne crie pas. Il dit des mots importants et on va apprendre avec ces petits mots qu’il dit. »