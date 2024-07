A l’approche du début de la nouvelle saison, le mercato du PSG semble s’accélérer. Plusieurs noms sont avancés pour renforcer l’effectif parisien. Fabrizio Romano a évoqué plusieurs dossiers chauds du côté du club de la capitale.

Si le mercato du PSG est assez calme depuis le 10 juin, avec la seule signature de Matvey Safonov, ce dernier devrait s’accélérer dans les prochains jours. Le club de la capitale compte se renforcer à tous les postes pour rester compétitif et prétendre à la victoire finale dans toutes les compétitions auxquelles il va participer cette saison. Au milieu de terrain, sa priorité se nomme Joao Neves. Le PSG doit trouver un accord avec le Benfica, alors qu’il l’a déjà fait avec l’international portugais. Si le club lisboète comptait récupérer 120 millions d’euros pour son numéro 87, le prix de sa clause libératoire, il aurait revu ses exigences à la baisse. Les positions entre les deux clubs semblent se rapprocher et selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG estime qu’il peut s’offrir Joao Neves avant la fin du mois de juillet. Toujours au milieu, le nom de Bruno Fernandes est arrivé dans l’actualité mercato du PSG hier. Mais selon le journaliste italien, il n’y a ni discussions ni négociations entre le PSG et le joueur de Manchester United.

Du plomb dans l’aile pour la piste Victor Osimhen

Pour l’attaque, le nom de Victor Osimhen est revenu ces derniers jours dans l’actualité mercato du PSG. Mais ce dossier aurait refroidi. En effet, les négociations entre les dirigeants parisiens et ceux de Naples sont compliquées. Aurelio De Laurentiis se montre ferme sur la somme qu’il souhaite récupérer pour son international nigérian, 130 millions d’euros. Une somme que ne compte pas mettre le PSG. Selon Fabrizio Romano, le club italien voulait intégrer Lee Kang-in dans les discussions. Mais le PSG a directement opposé son véto. Les négociations entre les deux clubs pourraient même s’arrêter, assure Fabrizio Romano. Ce dernier indique aussi que Luis Campos aurait contacté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour leur indiquer que le PSG comptait sur eux cette saison. Enfin, Fabrizio Romano confirme que Jadon Sancho est bien dans la short-list du PSG pour cet été. L’international anglais est apprécié par la direction parisienne. Des contacts existent avec l’agent du joueur mais le dossier n’est qu’à ses débuts. Cela dépendra surtout de Manchester United, conclut Fabrizio Romano.