Ce mercredi soir, le PSG a perdu ses premiers points en Ligue des champions en concédant le nul au Parc des Princes contre l’AS Roma (2-2). João Neves a souligné le bon match des Romains.

Après avoir remporté ses quatre premiers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a concédé le nul sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Roma dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Les Parisiens perdent leur premier point de la saison en Champions League et laissent la tête de la phase de ligue au Real Madrid (2-2). Au micro de Canal Plus, João Neves est revenu sur ce match nul en saluant la performance de l’adversaire du soir.

« Qu’est-ce qui nous a empêchés de gagner ? Ils ont marqué les mêmes buts que nous. Après, on a affronté un très bon adversaire, peut-être une des meilleures équipes contre qui on a joué. Ils ont la qualité individuelle et collective. Je pense que l’on était un petit peu mieux. Il y a des choses que l’on doit améliorer. Il faudra regarder à l’entraînement pour améliorer. Un match de Champions League, cela se gagne dans les détails. Je pense qu’aujourd’hui, ils ont fait un grand match, nous aussi. Mais après, on doit marquer un but en plus. Plus dur de gagner sans Kvaratskhelia et Doué ? Bien sûr, ce sont deux joueurs qui vont nous manquer cette saison. Mais le football c’est comme ça, il y a des blessures. On doit nous adapter. »



