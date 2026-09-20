Neves : « Une fierté de toujours gagner contre Marseille »

Avant la trêve internationale, le PSG défiait Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Et le PSG est reparti du Vélodrome avec les trois points.

Vainqueur de Brest la semaine dernière, le PSG voulait s’offrir une deuxième victoire de suite en Ligue 1 pour poursuivre sa remontée au classement et enfoncer encore plus dans la crise son meilleur ennemi, Marseille. Dans un match lors duquel il a eu énormément d’occasions, le PSG a dû attendre l’entrée de Ferran Torres pour débloquer la situation. Alors qu’il pensait avoir fait le plus dur, le club de la capitale a vu les Marseillais égaliser seulement six minutes après l’ouverture du score. Mais les Parisiens n’ont pas tremblé longtemps, Marquinhos redonnant l’avantage aux Parisiens seulement deux minutes après l’égalisation marseillaise (1-2). Au micro de Ligue 1+, João Neves est revenu sur ce précieux succès.

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« C’est un Classico et on veut toujours les gagner »

« Comme je le dis toujours, c’est toujours difficile de jouer contre Marseille, en plus ici. Mais après, comme je dis toujours, l’équipe qui gagne, c’est celle qui met plus d’intensité, de qualité dans le match. Je pense que la première mi-temps a été un peu plus difficile pour nous, mais la mi-temps sert pour ajuster les choses. Je pense que l’on a réussi à faire un meilleur match en deuxième mi-temps. Avec un joueur en plus, c’était plus facile de trouver des espaces, les joueurs libres. On a réussi à marquer deux fois. C’est une fierté de toujours gagner contre Marseille. C’est un Classico et on veut toujours les gagner. Important d’enchaîner ? Oui bien sûr, mais je sens l’équipe très calme, très attentive aussi. On perd toujours des points en championnat, cette saison un peu plus que d’habitude en début de saison. Maintenant, on doit jouer du mieux possible, comme on le fait, comme le coach veut, parce qu’après, quand tu joues mieux, la victoire se rapproche. Je pense qu’en ce moment, on doit être plus attentif, plus confiant en nous-mêmes. Je pense qu’avec la mentalité que l’on a, que tous les joueurs ont, on va encore s’améliorer dans les matches qui vont arriver. Je pense que comme ça, on va revenir dans les premières places. C’est sur et certain. Ma tête ? J’étais concentré sur l’adversaire, après le ballon. Je sais que je devais marquer. Mais après, comme je dis toujours je m’en fous de marquer, je préfère que l’équipe gagne. C’est le plus important pour moi. Je suis fier de ce que l’on a fait ce soir à Marseille. C’est difficile de jouer ici mais on voulait gagner pour nos supporters qui étaient présents à l’entraînement hier. Ils nous avaient promis qu’ils nous attendraient à l’aéroport ce soir. »