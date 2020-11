Neymar a ouvert le score – sur penalty – ce soir contre Bordeaux mais il a une nouvelle fois réalisé une performance mitigée (noté 4 par la rédaction de Canal Supporters) se montrant encore une fois trop individualiste. Malgré cela, il a encore marqué. Avec ce penalty, Neymar a marqué son 50e but en Ligue 1 depuis son arrivée durant l’été 2017. 50 buts en 58 matches de Ligue 1 ! Un très bon ratio pour le numéro 10 parisien qui devient ainsi le joueur parisien le plus rapide à atteindre cette barre en effaçant des tablettes Zlatan Ibrahimovic qui avait dû attendre son…59e match en championnat de France. Il se rapproche du top 10 des buteurs parisiens en Ligue 1 à une unité de Rai. Pas sûr que cette statistique soit la première préoccupation de Neymar ce soir, lui qui devra se montrer un peu plus altruiste pour permettre au PSG de réaliser un bon match dans le match capital qui l’attend mercredi soir sur la pelouse d’Old Trafford lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Le top 10 des meilleurs buteurs du PSG en Ligue 1

Edinson Cavani : 138 buts Zlatan Ibrahimovic : 113 buts Mustapha Dahleb : 85 buts Dominique Rocheteau : 83 buts Pedro Miguel Pauleta : 76 buts Kylian Mbappé : 73 buts Safet Susic : 66 buts Carlos Bianchi : 64 buts François M’Pelé : 60 buts Rai : 51 buts

De son côté, Timothée Pembélé a joué son tout premier match avec les professionnel. Le titi parisien est devenu le 467e joueur de l’histoire à porter le maillot Rouge & Bleu.