Neymar a eu « très peur » après sa blessure contre la Serbie

Le Brésil a offert un festival hier lors de son huitième de finale de Coupe du Monde contre la Corée du Sud (4-1). De retour de blessure, Neymar a marqué sur penalty lors de cette belle victoire. Un soulagement pour le joueur du PSG, qui a eu peur pour sa blessure.

Convoqué pour Tite pour participer à la Coupe du Monde, Neymar avait de grande envie pour ce Mondial. Auteur d’un très bon début de saison avec le PSG, il rêve de soulever le trophée le 18 décembre prochain. Mais lors du premier match contre la Serbie (2-0), il a du sortir à dix minutes de la fin en raison d’une blessure à la cheville. Forfait pour les deux derniers matches de poules de la Seleçao contre la Suisse (1-0) et le Cameroun (0-1), Neymar avait comme pari de revenir sur les terrains lors des huitièmes de finale. Pari réussi même si certains pensaient que sa Coupe du Monde était peut-être déjà terminée. A l’issue de la rencontre contre les Coréens, qui a permis aux Brésiliens de se qualifier en quart de finale, où ils retrouveront la Croatie, Neymar, élu homme du match, est revenu sur ses moments difficiles après sa sortie sur blessure.

« Se blesser comme ça, c’était très douloureux »

« J’ai eu très peur, parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison. Se blesser comme ça, c’était très douloureux. J’ai pleuré toute la nuit d’après, mais tout s’est bien passé au final. Ça a valu la peine de rester jusqu’à 11 heures du matin le lendemain avec le kiné, puis tous les jours d’après, explique le numéro 10 du PSG dans des propos relayés par Globo Esporte. Mon retour ? Remercier Dieu de m’avoir donné la force de revenir, vous savez, de continuer et de faire tout ce que j’avais à faire pour repartir. Aux médecins, kinés, tous mes compagnons qui m’ont donné de la force durant ces jours. Ressenti quelque chose pendant le match ? Non, je n’ai rien senti dans ma cheville. Regardez, la performance était très bonne, j’ai vraiment apprécié mon jeu aujourd’hui, mais je pense qu’il peut être amélioré. C’est ce que je recherche toujours.«

« Le moment d’aller plus loin »

L’attaquant du PSG qui s’est ensuite projeté sur la suite de la compétition, et le rêve de la Seleçao de soulever le trophée. « Cette fois c’est le moment d’aller plus loin. On rêve du titre, bien sûr, mais il faut y aller pas à pas. Il reste trois matches, nous sommes prêts et concentrés pour remporter ce trophée. » Il a ensuite affiché sa fierté de rejoindre Ronaldo et Pelé dans l’histoire du Brésil avec un but marqué, au moins, dans trois Coupes du Monde différentes. « C’est une grande fierté d’atteindre des records que je n’aurais jamais imaginés. » Avant d’avoir un mot pour Pelé, hospitalisé ces derniers jours. « C’est difficile de parler de ça, mais je lui souhaite le meilleur, qu’il se remette le plus vite possible. J’espère qu’on lui a apporté du réconfort avec notre victoire. »