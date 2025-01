Arrivés le même été au PSG, Kylian Mbappé et Neymar ce sont très vite bien entendus. Mais leur relation s’est détériorée au fil des ans. Le Brésilien a expliqué qu’à l’arrivée de Messi, le Français a changé.

Pendant deux ans, le PSG a compté dans ses rangs, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Cette association n’a pas fonctionné comme les supporters parisiens l’espéraient, notamment en Ligue des champions. Les trois joueurs ont quitté le club de la capitale, en 2023 pour l’Argentin et le Brésilien, l’été dernier pour le Français. Dans une interview accordée à Romario sur sa chaîne Youtube, Neymar a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, idyllique au début et qui a changé au fil de leurs années communes à Paris.

« Nous avons eu de bonnes années d’association »

« Mbappé n’est pas ennuyeux. J’ai mes trucs avec lui, on s’est un peu disputé, mais il a été fondamental pour nous quand il est arrivé. Je l’appelais ‘Golden Boy’. J’ai toujours joué avec lui, j’ai dit qu’il allait être l’un des meilleurs. Je l’ai toujours aidé, je lui ai parlé, il est venu chez moi, nous avons dîné ensemble, lance l’ancien numéro 10 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Nous avons eu de bonnes années d’association, mais après l’arrivée de Messi, il était un peu jaloux. Et puis, il y a eu quelques disputes, un changement de comportement. C’est bien d’avoir des égos, mais il faut savoir que l’on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas jouer seul. Il faut un autre gars à tes côtés. Il y a des égos démesurés presque partout, ça ne peut pas marcher. Si personne ne court et que personne n’aide, c’est impossible de gagner quoi que ce soit. »

« Mon apogée, mon meilleur moment, c’était au PSG »

Neymar est également revenu sur son choix de quitter le FC Barcelone pour le PSG en 2017. « Ma motivation n’était pas de gagner des prix individuels. Je n’ai pas suivi cette ligne de pensée, pour être honnête. Je n’ai pas quitté le Barça avec l’idée d’être le meilleur du monde. Au cours de ma dernière semaine à Barcelone, Messi m’a demandé : ‘Pourquoi tu pars, pourquoi ?’ Tu veux être le meilleur du monde ? Je vais faire de toi le meilleur du monde. Mais ce n’était pas ça, c’étaient d’autres choses personnelles. Bien sûr, financièrement, le PSG était bien meilleur que Barcelone et il y avait des Brésiliens qui jouaient là-bas (Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves et Lucas) et ils étaient tous mes amis. J’ai pris le risque, mais ce n’était pas avec l’idée d’être le meilleur du monde. Mon apogée, mon meilleur moment, c’était au PSG. En jouant comme je l’ai fait au PSG, j’aurais certainement gagné le Ballon d’Or. Mais j’ai eu ces blessures, elles ont fini par me faire mal. Il est évident que chaque joueur veut être Ballon d’Or. Mais ce n’est pas quelque chose qui mettra fin à ma vie. »