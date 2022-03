En attendant le retour de la Ligue 1 le 3 avril prochain, les joueurs du PSG sont actuellement éparpillés aux quatre coins du monde pour disputer les matches de sélection. Alors que l’Italie a vécu un véritablement tremblement de terre suite à la défaite de la Nazionale face à la Macédoine du Nord (0-1) en barrage de la Coupe du monde, et que le Portugal de Nuno Mendes et Danilo Pereira est facilement venu à bout de la Turquie (3-1), trois autres Parisiens jouaient dans la nuit de jeudi à vendredi.

En effet, le Brésil affrontait le Chili dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Déjà qualifié pour le prochain Mondial, Tite a tout de même décidé de titulariser les deux joueurs du PSG, Marquinhos et Neymar Jr. Et la Seleçao brasileira a poursuivi sa série d’invincibilité dans la zone sud-américaine (13 victoires et 3 nuls). Les Brésiliens se sont largement imposés sur le score de 4-0. Critiqué ces derniers temps avec le PSG, Neymar a participé à ce festival en ouvrant le score juste avant la pause sur penalty (44′). Vinicius Jr (45’+1), Coutinho sur penalty (72′), et Richarlison (90’+2) sont les autres buteurs. L’attaquant du PSG a évolué au poste de numéro 9 lors de cette rencontre et a disputé l’intégralité du match en étant à l’origine de pas mal de situations brésiliennes. Il a également été sanctionné d’un carton jaune après un geste d’humeur et sera donc suspendu pour le prochain match face à la Bolivie (30 mars). La prestation générale de Neymar a été saluée par la presse brésilienne.

Globo Esporte (8/10) : Il a subi un penalty et l’a transformé. Positionné à la pointe de l’attaque, il n’a pas gardé sa position, en allant plusieurs fois sur le côté gauche pour combiner avec Vinicius. Il a tiré des coups francs, des corners et fait soulever la foule… Encore une belle performance du numéro 10 au Maracanã. Il a écopé d’un carton jaune et sera absent à La Paz, pour cause de suspension.

De son côté, Marquinhos était également titulaire lors de la victoire du Brésil au Maracaña. En difficulté lors de ses derniers matches avec le PSG, le défenseur de 27 ans s’est montré solide aux côtés de l’ancien capitaine parisien, Thiago Silva. Il a également disputé l’intégralité de la rencontre.

Globo Esporte (6/10) : Il a remporté ses duels aériens et au sol et il a montré sa qualité habituelle dans les sorties de balle. Encore une bonne prestation.

Enfin, Keylor Navas était aussi titulaire avec le Costa Rica pour disputer un match important en qualification pour la Coupe du monde dans la zone Concacaf. Les Costariciens ont affronté le leader du groupe, le Canada, et se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) pour encore croire à une qualification pour le Mondial au Qatar. Le portier du PSG s’est montré décisif à plusieurs reprises face à des Canadiens réduits à dix dès la 34e minute. Quatrième de leur groupe (19 pts), los Ticos sont désormais à trois points du Mexique et des Etats-Unis (22 pts) à deux journées de la fin. Le Costa Rica affrontera la sélection du Salvador ce dimanche.