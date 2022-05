Le PSG est en vacances depuis une semaine et a regardé la finale de la Ligue des Champions ce samedi à télévision. L’affiche opposait le Real Madrid à Liverpool au Stade de France. Au terme d’une partie dominée par les Reds, les Madrilènes ont remporté cette rencontre grâce à un but de Vinicius (1-0). Le club espagnol remporte donc sa 14e C1 après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City aux tours précédents.



Neymar avoue qu’il n’a pas beaucoup regardé de football cette saison

Avec la fin de la saison, et donc toutes les compétitions terminées, la question du Ballon d’Or revient de manière insistante. Au micro du média bresilien, TNT Sport, Neymar Jr a indiqué que Vinicius Jr était le meilleur joueur du monde selon lui… même s’il avoue ne pas avoir beaucoup regardé de football cette année.

“Qui est le meilleur joueur du monde cette année ? Vinicius Júnior ! Mbappé a fait une belle saison, Benzema aussi. D’après ce que j’ai vu. Après j’ai très peu regardé de football cette année [rires]. Mais d’après ce que j’ai vu, oui, Vinicius Júnior !”