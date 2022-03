Hier soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Real Madrid (3-1). Alors qu’ils menaient au score, les Rouge & Bleu ont vu leur gardien – Gianluigi Donnarumma – faire une erreur qui a coûté l’égalisation avant que toute l’équipe ne sombre. Dans la nuit, une rumeur sur une soi-disant altercation entre Neymar et le portier italien a vu le jour. Altercation démentie par RMC Sport.

Les deux joueurs du PSG n’avaient pas encore communiqué à ce sujet. Ce jeudi après-midi, le Brésilien est sorti du silence pour démentir cette fausse information. « Je déteste venir ici et parler des infos. Mais ça, c’est un mensonge. Il n’y a pas eu de bagarre dans les vestiaires !!! Les journalistes incompétents qui veulent se montrer, essayez la prochaine fois. » Sur sa story Instagram, le numéro 10 parisien a aussi tenu à adresser un message à son coéquipier. « Tranquille, ça peut arriver en football. On est une équipe et on est avec toi. Tu es très jeune et tu vas gagner un tas de choses. Relève-toi et avançons !«

Neymar qui a enfin expliqué – sur son compte Instagram – que cette défaite « était l’une qui m’a le plus blessé.«

Story Instagram Neymar