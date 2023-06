Neymar désireux de réaliser une grande saison en France ?

En plus de Lionel Messi, le PSG serait prêt à se séparer d’une autre star de l’effectif en la personne de Neymar Jr. Mais, le Brésilien aurait pour ambition de faire une grande saison avec les Rouge & Bleu.

Après une saison 2022-2023 morose, le PSG a déjà entamé sa révolution pour répondre aux objectifs de l’exercice 2023-2024. En plus des départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, le club parisien a déjà bouclé quelques recrues avec les arrivées Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio. À cela s’ajoute la recherche du futur entraîneur pour succéder à Christophe Galtier. Et le board des Rouge & Bleu devrait continuer sa marche en avant. En plus du départ libre de Lionel Messi, une autre star de l’effectif ne serait pas retenu cet été : Neymar Jr.

🔴 NEWS : Certains proches de Neymar pensent qu’il est habité par l’envie de réaliser une grande saison en France !

Son bulletin de santé est plutôt rassurant après son opération ✅🩺



[L’Equipe] pic.twitter.com/60W4dnnqqn — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 8, 2023

Le bulletin santé de Neymar rassurant

Encore sous contrat jusqu’en 2027, le numéro 10 du PSG avait pour objectif de rester sur le long terme chez les Rouge & Bleu. Mais depuis la manifestation des supporters devant son domicile début mai, le Brésilien de 31 ans aurait changé d’avis. En effet, l’ancien Barcelonais n’est plus fermé à l’idée d’un départ mais il ne partira pas n’importe où et à n’importe quel prix, comme le rapporte L’Equipe. « Certains proches pensent même qu’il est habité par l’envie de réaliser une grande saison en France maintenant que sa cheville droite a été opérée », assure le quotidien sportif. En effet, le bulletin santé le concernant est plutôt rassurant. Victime d’une nouvelle blessure à la cheville le 19 février dernier, l’international brésilien avait décidé se faire opérer, mettant ainsi un terme prématurément à sa saison 2022-2023. Avant cette blessure, Neymar possédait un bilan de 18 buts et 16 passes décisives en 29 matches disputés toutes compétitions confondues.

À voir aussi : Neymar privilégie Manchester United ou le PSG la saison prochaine