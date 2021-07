Neymar dévoile les cinq joueurs plus techniques que lui

Actuellement au Brésil pour disputer la Copa America avec la Seleçao, qui est qualifié pour les demi-finales où elle affrontera le Pérou, Neymar brille avec deux buts et deux passes décisives. Pour Oh my Goal, le numéro 10 parisien a été interrogé sur les cinq joueurs qu’il considère plus technique que lui. “Plus technique que moi ? Je ne sais pas si je peux dire ça, avec toute l’humilité du monde, je me mets dans les joueurs les plus techniques aujourd’hui“, lance Neymar avant de se prêter au jeu.

“Lionel Messi, c’est le numéro 1. Le plus grand de tous. Tous les clubs, tous les joueurs l’adorent. Tout le monde voudrait jouer avec lui.” L’ancien de Santos a ensuite cité Eden Hazard, Kevin De Bruyne, son coéquipier au PSG Marco Verratti et enfin Thiago Alcantara, le frère de Rafinha.