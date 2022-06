Arrivé au PSG à l’été 2017 en étant le centre du monde et de la capitale, Neymar voit son rôle dans le projet s’amincir aux dépends de Kylian Mbappé. L’international français est devenu le joueur le mieux payé du vestiaire depuis sa prolongation de contrat, une nouvelle qui n’aurait pas enchanté Neymar selon Le Parisien. Celui qui s’est senti visé par les propos récents de son président Nasser Al-Khelaïfi, semble ne plus être en odeur de sainteté sous les cieux de Paris, et accuser le coup. Voyant ses grands amis du groupe Rouge & Bleu placés sur la liste des transferts à l’image de Leandro Paredes ou encore quitter le navire comme Angel Di Maria, Neymar pourrait perdre du poids et de l’influence au sein du vestiaire du PSG. Une influence que décrivent nos confrères du Parisien comme étant néfaste, en soulignant que la star brésilienne « encouragerait certains de ses partenaires à prendre quelques libertés avec les codes en vigueur« . Par ailleurs, le média français avance également la domination de Neymar sur le vestiaire qui a causé des tensions au sein de celui-ci avec les Européens du PSG, en citant les noms de Julian Draxler, Presnel Kimpembe ou encore l’ancien joueurs du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot.

En outre, le journal Le Parisien écrit que dans l’esprit du numéro 10 du PSG il n’y a plus de doute : « Il vaut mieux partir du PSG« . Neymar serait donc prêt à partir, mais ne faciliterait pas la tâche à ses dirigeants. Ces derniers sont prêts à conserver le joueur, et le vendre. Les deux scénarios sont envisagés, et c’est en ce sens que le board Rouge & Bleu aurait déjà coché les noms de deux attaquants pour succéder à sa star brésilienne.

Qui pour accueillir Neymar ?

Si un départ devrait être acté, le plus dur sera de trouver le meilleur point de chute. En effet, certaines pistes sont plus crédibles et prennent plus d’épaisseur que d’autres. La première citée est celle menant à Newcastle. En pleine année de Coupe du Monde, Neymar ne souhaite pas rejoindre le nord de l’Angleterre. C’est toujours en Premier League que les prétendants se font connaître : Manchester United et Chelsea pourraient entrer en course. Les Mancuniens devront se séparer de Cristiano Ronaldo s’ils souhaitent s’attacher les services de l’attaquant du PSG. C’est en ce sens que Le Parisien avance que le numéro 7 des Red Devils ne serait « pas compatible avec la philosophie de jeu prônée par Erik ten Hag« . Enfin, le besoin et les envies de se renforcer dans le secteur offensif de Chelsea pourraient attirer Neymar. A Londres, le Brésilien en retrouverait un autre : Thiago Silva. Ancien coéquipier au PSG et toujours avec la même tunique en sélection, les deux hommes entretiennent une forte relation. Par ailleurs, l’ancien joueur du FC Barcelone pourrait retrouver Thomas Tuchel sur le banc, celui qui l’a coaché au Paris Saint-Germain. Le technicien allemand pourrait faire face à l’envie et la préférence du nouveau propriétaire des Blues se tournant vers Ousmane Dembélé.

Un feuilleton qui pourrait reprendre et durer tout l’été.