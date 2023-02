Neymar et ses ambitions en Ligue des Champions avec le PSG

En début du mois, Neymar a remporté son sixième Samba d’Or, le troisième consécutif. Après ce succès, il a été questionné par le site Sambafoot sur ses ambitions en Ligue des Champions avec le PSG.

Blessé contre Lille hier, Neymar devrait manquer le match contre le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Plus tôt dans la journée, Le Parisien indiquait qu’en interne, on pensait qu’il serait absent entre trois et quatre semaines et qu’il retrouverait le chemin des terrains avec le PSG qu’à la mi-mars. En début du mois de février, Neymar avait reçu le Samba d’Or, récompensant le meilleur brésilien d’Europe. C’est la sixième fois qu’il reçoit ce trophée, la troisième fois de suite. Pour le site Sambafoot, dans des propos relayés par RMC Sport, il a dévoilé ses ambitions en Ligue des Champions avec le PSG.

« Ce que je peux garantir, c’est que nous donnerons tout dans toutes les compétitions »

« Nous voulons tous gagner. C’est pourquoi je n’utiliserai pas le verbe « pouvoir », car cela peut donner l’impression que c’est facile et ce n’est pas le cas. Les plus grands clubs et les plus grands athlètes du monde jouent en Ligue des Champions. Ce que je peux garantir, c’est que nous donnerons tout dans toutes les compétitions que nous disputons et nous espérons les remporter toutes et remporter ce titre. Je peux dire qu’il n’y aura jamais de manque d’engagement.«