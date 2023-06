Sur le flanc depuis sa blessure à la cheville et l’opération qui s’en est suivie le 10 mars dernier, Neymar Jr ronge son frein. Dans un entretien accordé à BandSports, celui-ci s’est exprimé sur son indisponibilité et sur son rêve de retrouver un jour Santos, son club formateur.

Neymar Jr a connu un exercice 2022-2023 très compliqué. Tout avait pourtant particulièrement bien commencé avec des prestations de haute volée délivrées en début de saison. Puis, la Coupe du monde étant passé par là, le numéro 10 rouge et bleu, revenu avec une fragilité à la cheville, a largement baissé le pied, comme beaucoup de ses coéquipiers d’ailleurs. Un creux footballistique jusqu’à une énième blessure à la cheville qui a dû susciter, sous les conseils du staff parisien, une opération.

Neymar répond aux critiques

Une situation assez délicate mais le Ney serait aujourd’hui déterminé à revenir avec force sous l’égide de son futur probable entraîneur au PSG, à savoir Luis Enrique. Et en attendant cette reprise, Neymar était présent au Brésil dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par sa fondation. L’occasion pour la chaîne brésilienne BandSports de recueillir quelques mots de la star auriverde. Tout d’abord, celui-ci est ainsi revenu sur la frustration qui l’anime consécutivement à sa nouvelle période d’indisponibilité. « C’est horrible d’être privé de matches, d’être blessé. J’aime trop jouer, être sur le terrain, a-t-il exposé dans des dires relayés par L’Équipe. Quand ce n’est pas le cas pendant une rencontre, c’est déjà difficile. Alors, imaginez quand ça dure 4-5 mois ! C’est terrible. Ça me manque. Je suis né pour ça, pour jouer au foot. »

Dans un second temps, Neymar Jr est également revenu sur les différentes critiques dont il fait l’objet, notamment en ce qui concerne son hygiène de vie. « Je n’ai jamais fui mes responsabilités. C’est plutôt l’inverse. Je frappe toujours ma poitrine en disant »vas-y, tu peux me charger ». Je connais mon talent, je sais ce dont je suis capable. Le football n’est pas un sport individuel. Si c’était individuel j’aurais déjà atteint tous mes objectifs, mais ce n’est pas le cas. Quant aux critiques hors terrain, parfois, je ne suis pas d’accord parce que ça concerne ma vie personnelle et je fais ce que je veux. »

Enfin, Neymar a évoqué un vieux rêve, celui de retrouver un jour le club où tout a commencé pour lui, Santos. « La vie de joueur est très dynamique. Évidemment, je rêve de jouer à nouveau pour Santos. J’espère que cela pourra arriver. Mais, on verra, le football est une boîte à surprises. »