Neymar : « J’ai atteint mon prime au PSG »

Après six années au PSG, Neymar a plié bagage pour l’Arabie Saoudite. Une aventure sportive qui n’a pas pris le tournant désiré par tout le monde, et qui a poussé la star brésilienne a faire son retour à Santos. Dans son parcours et sa carrière, le légendaire numéro 10 sait où il a été le plus mature dans son jeu.

De Santos à Paris, en passant par le FC Barcelone ou encore la Seleçao, le jeu de Neymar a souvent été cible de critiques. Pour le principal intéressé, le summum de son art et de la maturité dans son jeu s’est révélé … au Paris Saint-Germain. En effet, au micro du podcast Podpah, Neymar a déclaré : « J’ai atteint mon prime au PSG parce que j’ai réussi à devenir meilleur dans plus de secteurs. Je pouvais avoir plusieurs rôles. Au PSG je pouvais jouer au milieu, donc j’organisais. Je donnais plus de passes décisives, j’avais de meilleures stats, et j’étais plus fort« . Êtes-vous d’accord avec lui ?