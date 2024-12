Neymar : « Je respecte le PSG et je vais toujours les soutenir »

Un peu plus d’un an après son départ du PSG, Neymar a accordé sa première interview en France. En effet, la star brésilienne a pris du temps pour évoquer divers sujets au micro d’RMC Sport comme son départ du club de la capitale, l’Arabie Saoudite, la Seleçao et ses souvenirs en Rouge & Bleu.

Comment allez-vous ?

« Je me sens bien, je me sens mieux. Je suis retourné sur les terrains, mais malheureusement, je suis encore blessé (blessure musculaire après deux matchs joués avec Al Hilal, champion en titre d’Arabie saoudite, NDLR). La chance que j’ai, c’est que la blessure est moins importante aujourd’hui. Et je serai bientôt de retour ».

La décision de rejoindre l’Arabie Saoudite ?

« J’ai décidé de partir du PSG et cette proposition de rejoindre Al Hilal est arrivée… J’ai eu la proposition juste après mon départ, car je n’étais tout simplement plus heureux là-bas, au PSG. Le club et l’entraîneur ne voulaient plus m’utiliser. Ils m’en avaient déjà parlé, donc j’ai dû prendre une décision. Et la proposition d’Al Hilal m’a plu. J’ai appris à connaître ce club, la culture locale et le championnat. J’ai été très surpris de mon accueil ici et de la bienveillance des supporteurs. Le championnat se développe, notre équipe également et avec ma famille, nous sommes certains d’avoir pris une bonne décision ».

« Mes années sportives au PSG ont sûrement été les meilleures »

Reverra-t-on le grand Neymar ?

« Évidemment que je suis passionné par le football. Je suis d’accord que mes années sportives au PSG ont sûrement été les meilleures pour moi. Mais c’était très triste pour moi, car j’avais souvent des blessures très graves qui pouvaient aller de trois, quatre à six mois. Ça m’a beaucoup ennuyé, mais au niveau du football, au niveau sportif, c’était le meilleur Neymar qu’ils ont eu dans l’ensemble de ma carrière. Je suis donc content d’avoir pu proposer ça au football français, mais d’un côté, il y aussi ce sentiment de tristesse… Car je n’ai pas fait de saison en entière, seulement l’année 2020, quand nous avons atteint la finale de la Ligue des Champions. C’était vraiment une belle année quand j’y repense. Je n’oublierai jamais ces moments, ils sont gravés dans mon cœur ».

Comment jugez-vous l’aventure en France ?

« Mon expérience au PSG a été bonne et mauvaise en même temps… Bonne, car niveau football, je pense que j’étais au sommet de ma carrière. Et mauvaise, car j’ai longtemps et souvent été blessé… Je n’ai pas fini une saison. Donc il y avait de la tristesse. Je n’oublierai pas les très bons moments que j’ai pu avoir ici, notamment la finale de la Ligue des champions. C’étaient vraiment des moments incroyables. On aurait pu gagner, mais une finale se joue sur des détails… Jouer en Ligue 1 a vraiment été une bonne expérience, les fans ont été géniaux avec moi. J’ai écrit mon histoire en Ligue 1, c’était bien pour ma carrière. Je suis fier et content d’avoir participé à cela. Maintenant, c’est fini et je dois être focalisé sur l’Arabie Saoudite et mon club d’Al-Hilal ».

La finale de C1 aurait pu changer l’aventure en Rouge & Bleu ?

« Il ne faut pas oublier qu’on a amené le club à sa première finale de Ligue des Champions. Malheureusement, nous n’avons pas gagné. Mais cela fait partie du football et du sport en général. On ne peut pas toujours gagner. Le PSG avait l’objectif d’arriver en finale et nous l’avons réalisé. D’ailleurs, le club a toujours cet objectif et ils s’investissent à fond dans cette quête. C’est vrai que j’ai déjà gagné avec le FC Barcelone. Quand j’y repense, les victoires avec le Barça restent des moments incroyables. J’aurais voulu gagner avec le PSG car gagner une Ligue des Champions, c’est comme gagner une Coupe du Monde avec ton pays ».

La relation avec le PSG ?

« La première année a été magnifique, j’ai été très bien accueilli par le peuple et les supporteurs français. Les deux, trois dernières années n’ont pas été les mêmes, ce n’était pas incroyable la façon dont j’ai été traité, c’est pareil pour Lionel Messi. Pour moi, il y a eu de l’injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Je n’ai pas de rancœur, mais j’ai été un peu triste de la façon dont j’ai été traité par les supporteurs, notamment quand ils sont venus chez moi, quand ils ont voulu envahir ma maison, m’insulter ou vouloir me taper. Pour moi, ils ont dépassé les limites. Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi je les ai toujours respectés… C’était vraiment une situation compliquée. J’étais triste par la façon dont on m’a traité à la fin, mais c’est passé. Je respecte le club du PSG et je vais toujours les soutenir pour qu’ils aient les meilleurs résultats. Je n’ai aucune rancœur envers le club, J’ai juste un peu de rancœur envers des gens qui managent le club et quelques supporteurs. Mais c’est du passé. C’est le club où j’ai passé le plus de temps dans ma carrière, six ans. J’ai vécu de très beaux moments, mais également quelques moments tristes. Et ma relation avec les supporteurs fait plutôt partie des moments tristes, malheureusement. Mais au niveau sportif, c’était le meilleur football que j’ai joué. Je suis donc heureux et j’ai la conscience tranquille par rapport à ça ».

Gigio Buffon a dit que vous étiez le meilleur joueur qu’il a côtoyé … Des regrets sur votre carrière ?

« C’est toujours très gratifiant d’entendre de tels propos, surtout venant de la part de l’un des meilleurs gardiens de l’histoire et qui connaît très bien le football. C’est juste incroyable. Tu t’entraînes au quotidien, tu joues chaque semaine, ta vie est dédiée au football pour donner le meilleur de toi-même. Et être reconnu comme ça, c’est juste génial. Gigi Buffon est l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Nous sommes devenus amis quand nous étions coéquipiers. Jamais je n’aurais pensé jouer avec lui. Je l’appelais « Vieille », « Vovo », « Papi » (rires), donc j’ai évidemment beaucoup d’affection pour lui. Il m’a beaucoup appris, on a souffert ensemble, on s‘est battus ensemble. On a vécu des moments merveilleux avec le PSG. Mais je le remercie vraiment pour ce qu’il a dit. Jouer au football n’est pas facile aujourd’hui, mais quand tu aimes quelque chose, tu oublies tout et tu veux te concentrer à fond pour être le meilleur de toi-même. Je suis maintenant préparé pour revenir rapidement sur le terrain cette saison avec mon club et la Seleçao ».