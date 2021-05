Neymar : “Je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe”

J-2 avant la demi-finale retour de l’UEFA Champions League entre Manchester City et le PSG (21h sur RMC Sport 1). Après leur défaite au Parc des Princes lors de la confrontation aller (1-2), les Parisiens devront renverser ce score défavorable à l’Etihad Stadium. Ce week-end, les deux formations ont parfaitement préparé cette rencontre européenne en s’imposant dans leur championnat respectif (victoire 2-1 du PSG face à Lens et succès 2-0 de City contre Crystal Palace). Après la victoire face aux Lensois, le numéro 10 des Rouge et Bleu – Neymar Jr – s’est exprimé sur ce match face aux Citizens, dans un entretien à la PSG TV.

“La première chose à faire maintenant, c’est de se reposer, puis de nous reconcentrer à fond sur la Ligue des champions. Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner,” a commenté Neymar Jr. “Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne, et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette qualification quoi qu’il arrive, même s’il faut mourir sur le terrain.”