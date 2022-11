Touché à la cheville et plus qu’incertain pour les deux derniers matches de la phase de groupes du Brésil, Neymar Jr va se donner à fond pour espérer défendre sa sélection dans cette compétition.

C’est la mauvaise nouvelle de cette première journée de Coupe du monde pour les supporters du PSG. Sorti sur blessure lors de la victoire du Brésil face à la Serbie (2-0) ce jeudi, Neymar Jr souffre d’une lésion ligamentaire au niveau de la cheville droite, accompagnée d’un petit oedème osseux, comme l’a confirmé le médecin de la Seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Désormais, une course contre la montre est entamée pour espérer récupérer l’attaquant du PSG pour un éventuel huitième de finale de Coupe du monde.

🚨🚨 | Neymar sur IG 🇧🇷📱:



“Aujourd’hui est devenu l’un des moments les plus difficiles de ma carrière… J’ai une blessure, c’est ennuyeux, ça va faire mal mais je suis sûr que j’aurai la chance de revenir car je vais faire de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers” pic.twitter.com/crZ5TTMVpa — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 25, 2022

« L’un des moments les plus difficiles de ma carrière »

Après cette mauvaise nouvelle, l’attaquant brésilien a exprimé sa peine sur son compte Instagram mais se veut optimiste pour un possible retour dans la compétition, selon le parcours de sa sélection. « La fierté et l’amour que je ressens à porter ce maillot sont inexplicables. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir un pays où naître, ce serait le BRESIL. Rien dans ma vie n’a été donné ou facile, j’ai toujours dû courir après mes rêves et mes objectifs. Ne jamais souhaiter de mal à personne mais aider ceux qui sont dans le besoin. Aujourd’hui est devenu l’un des moments les plus difficiles de ma carrière… et encore dans une Coupe du monde j’ai une blessure oui, c’est ennuyeux, ça va faire mal mais je suis sûr que j’aurais la chance de revenir parce que je ferai tout mon possible pour aider mon pays, mes coéquipiers et moi-même. »