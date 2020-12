Plus de peur que de mal. Si Neymar Jr a craint de revivre ses deux blessures longue durée, il ne souffre que d’une entorse bénigne suite au tacle non maitrisé de Thiago Mendes à la 97e minute de PSG/OL (0-1). Mieux, le numéro 10 du PSG devrait jouer contre Lille dimanche soir dans le choc de la Ligue 1, rapporte leparisien.fr. Ce qui confirme ce que Thomas Tuchel a laissé entendre en conférence de presse ce mardi.“Le staff médical parisien a eu la surprise de ne pas découvrir de traces de lésions récentes au niveau des ligaments. Le numéro 10 parisien semble avoir subi un étirement des ligaments, mais sans rupture.” Si ce diagnostic positif doit encore être confirmé par de nouveaux examens ce mercredi, la cheville de Neymar va assez bien. Le Brésilien ne jouera pas demain contre Lorient au Parc des Princes mais il pourrait être apte dimanche, et sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Pas un luxe pour aller battre l’actuel leader du Championnat de France.