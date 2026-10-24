Neymar : « La meilleure version de Neymar est apparue au PSG »

Neymar a passé six ans au PSG. Il avait éclaboussé de son talent ses premières années parisiennes. Pour lui, le prime de sa carrière était lors de son aventure à Paris.

Durant l’été 2017, le PSG a frappé un grand coup en levant la clause libératoire de Neymar, qui s’élevait à 222 millions d’euros, pour le faire sortir du FC Barcelone. Dès ses premiers pas sous le maillot des Rouge & Bleu, l’international brésilien a ébloui de son talent la Ligue 1. Mais malheureusement pour lui, les blessures ont entaché sa fin de carrière parisienne. Durant l’été 2023, il quittera le PSG pour rejoindre Al-Hilal contre 90 millions d’euros. En six ans sous le maillot du club de la capitale, il aura participé à 173 matches toutes compétitions confondues pour 118 buts et 70 passes décisives. Dans une interview accordée à la chaîne Youtube Davoo Xeineize, l’actuel joueur de Santos a une nouvelle fois réaffirmé que le prime de sa carrière était lors de son passage à Paris.

À lire aussi : Richarlison aurait aimé joué avec Neymar au PSG

« J’avais de la force, de la vitesse et de l’intelligence »

« Pour moi, mes meilleures périodes ont été au Paris Saint-Germain, quand j’ai rejoint le club. Je sais que les gens se souviennent de ma période à Barcelone, quand je formais le trio MSN, et de tout ce que j’ai accompli avec l’équipe, mais je pense que la meilleure version de Neymar est apparue au Paris Saint-Germain. Là-bas, j’avais de la force, de la vitesse et de l’intelligence, et je suis devenu capable de connaître tous les détails du terrain. »