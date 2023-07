Neymar : « Mon avenir ? J’espère que ce sera au PSG »

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Neymar a été questionné sur son avenir. Et le Brésilien souhaiterait poursuivre l’aventure au sein des Rouge & Bleu.

Neymar se rapproche d’un retour sur les terrains. Blessé à la cheville contre Lille le 19 février dernier, le numéro 10 du PSG s’est fait opérer le 10 mars dernier. Il a donc manqué toute la fin de saison des Rouge & Bleu. Il devrait faire son retour à l’entraînement collectif, partiellement, cette semaine. Pour refouler la pelouse en match, il faudra attendre encore un peu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale, le Brésilien (31 ans) a hésité sur son avenir. Enclin à poursuivre l’aventure à Paris, il a ensuite envisagé un départ après la colère des supporters qui sont venus jusqu’à devant chez lui pour lui demander de partir. De son côté, Luis Campos ne serait pas contre un départ de l’international brésilien. Dans une interview accordée à la Chaîne Youtube Que Papinho !, Neymar a évoqué son avenir.

« Jusqu’à présent, personne ne m’a informé de quoi que ce soit »

« Mon avenir ? J’espère que ce sera au PSG. J’ai un contrat avec le PSG et jusqu’à présent, personne ne m’a informé de quoi que ce soit, donc je suis là, tranquillement. Je suis serein, même s’il n’y a pas beaucoup d’amour entre les supporters et le joueur. Je serai là […] avec ou sans amour. » L’ancien du FC Barcelone est également revenu sur sa blessure, qui l’a encore fait manquer plusieurs mois de compétition. « C’est une blessure ennuyeuse, c’est très inconfortable. Le processus a été très douloureux et c’est très difficile, mais je cherche à bien revenir. Evidemment, la victoire fait toujours partie des objectifs, mais je veux à nouveau bien jouer, c’est la première chose. »

« Moi, Messi et Mbappé sommes les 3 meilleurs au monde »

Neymar a également évoqué la MNM, qui n’a malheureusement pas fonctionné au PSG. « Les galactiques [du Real Madrid] n’ont pas gagné la Ligue des champions, […]Nous avions une équipe très forte, moi, Messi et Mbappé sommes les 3 meilleurs au monde, nous le savons, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. […]Bien sûr, nous voulions tout gagner, c’était notre désir, mais le football n’est parfois pas le bon ou juste. » Le Brésilien a également évoqué son avenir en Seleçao. « Après la Coupe du monde, je n’ai pas voulu continuer, non pas à cause de la douleur d’avoir perdu, mais pour éviter que ma famille ne souffre, ça pèse beaucoup. Mais ils devront encore supporter ça, lance amusé Neymar, qui rêve toujours de remporter la Coupe du monde. Gagner un Mondial ? J’y ai repensé, car j’ai très envie.«

