Après trois mois d’absence en raison d’une blessure à la cheville contractée lors du match à Saint-Etienne le 28 novembre, Neymar a fait son retour sur les terrains lors du match entre le PSG et le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Entré à 20 minutes de la fin, le Brésilien a semblé en jambes.

Neymar n’a pas hésité à provoquer et s’est même montré décisif sur le magnifique but de Kylian Mbappé. En effet, d’une subtile talonnade, il a lancé le numéro 7 parisien, qui a ensuite fait parler son talent pour éliminer la défense madrilène et tromper Thibaut Courtois. Une passe décisive qui est nommée pour être élue meilleure offrande de la semaine de Ligue des Champions. Neymar est en concurrence avec Raheem Sterling (Man City), Andrew Robertson (Liverpool) et Thomas Muller (Bayern). Pour voter pour le numéro 10 parisien, c’est ici.