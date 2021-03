Neymar pourrait faire son retour face à Lille (LP)

Après la difficile soirée de dimanche soir, les Parisiens étaient de retour à l’entraînement ce lundi afin de préparer le choc des huitièmes de finale de Coupe de France contre Lille (mercredi, 17h45, France 2 / Eurosport 2). Et lors de cet entraînement, Angel Di Maria était absent. Comme le rapporte le Parisien, El Fideo est toujours très choqué après le cambriolage que sa famille a subi et était dispensé de cet entraînement. Il devrait faire son retour au Camp des Loges demain affirme le quotidien francilien. De son côté, Marquinhos était bien présent à l’entraînement, tout comme Neymar. Le Brésilien se rapproche d’un retour sur les terrains. Il pourrait même être dans le groupe pour la réception des Lillois assure le Parisien. Ce pourrait être le cas également d’Alessandro Florenzi, Moise Kean et Ander Herrera. “Un avis définitif sera rendu mardi par le staff technique et l’encadrement médical.” Le quotidien régional conclut en indiquant que pour Neymar, “l’objectif principal du club reste de voir Neymar monter en intensité afin d’être prêt pour le choc du championnat à Lyon.“